CdM 2026 : France-Sénégal classé à haut risque

La Coupe du monde 2026 débute dans moins d’un moins. L’été dernier, les sélections avaient pu avoir un aperçu des conditions climatiques compliquées sur la même période lors du Mondial des Clubs 2025. Cette année, certaines rencontres se disputeront encore sous de grosses vagues de chaleur. Dans un rapport publié ce jeudi, des scientifiques de la World Weather Attribution (WWA) ont alerté sur la dangerosité pour les joueurs de plusieurs matches qui se joueront dans des conditions extrêmes.

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Selon eux, 26 des 104 matches du Mondial « pourraient se tenir dans des conditions de forte chaleur, plus probables que lors du précédent tournoi en Amérique du Nord en 1994, en raison du changement climatique ». Plusieurs matches sont catégorisés « à haut risque » dans des stades en plein air notamment à East Rutherford, où se jouera France-Sénégal le 16 juin, à 21 heures heure française (15 heures, heure locale). La température devrait se rapprocher des 38 degrés (sec) ou plus de 30 degrés (humide).