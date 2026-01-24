West Ham bloque le départ de Lucas Paqueta vers Flamengo

West Ham United a une nouvelle fois rejeté l’offre de Flamengo pour Lucas Paqueta. Le club londonien a refusé une proposition de 38 millions d’euros plus 4 millions de bonus selon The Athletic, bien au-dessus de la première offre de 35 millions reçue un peu plus tôt. West Ham, qui lutte pour se maintenir en Premier League, réclame environ 60 millions d’euros pour laisser partir son milieu brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2027. Paqueta, écarté de certains matchs récents pour une blessure au dos, a disputé 19 rencontres cette saison, inscrivant 5 buts et délivrant une passe décisive.

Malgré l’intérêt récurrent de clubs européens, notamment Aston Villa et Manchester City par le passé, Paqueta reste un joueur clé pour West Ham, qui compte sur lui pour assurer le maintien. L’international brésilien a demandé à ne pas jouer certains matchs, dont celui de FA Cup contre QPR, mais le club insiste pour le conserver tant que la course au maintien reste cruciale. Flamengo, de son côté, pourrait tenter un nouvel assaut lors du mercato estival.