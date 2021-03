Mark Noble prolonge et prévoit sa retraite

Milieu de terrain et capitaine historique de West Ham, Mark Noble (33 ans) est au club depuis 21 ans et son arrivée en provenance des jeunes d'Arsenal. Véritable symbole des Hammers, il est désormais remplaçant face à l'émergence du duo composé de Tomas Soucek et de Declan Rice. Pour autant, il reste encore précieux avec 18 matches à son actif cette saison.

La suite après cette publicité

Arrivant en fin de contrat à l'issue de l'exercice, Mark Noble a prolongé l'aventure d'une année tout en affirmant qu'il prendra sa retraite en juin 2022. C'est une page de West Ham qui se tournera dans un peu plus d'un an. Le joueur s'est également adressé à ses supporters dans une lettre ouverte publiée sur le site de West Ham.