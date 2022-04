Nice - Lorient : les compositions officielles

La 32ème journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche et le premier match de la journée oppose l’OGC Nice au FC Lorient (rencontre à suivre en direct commenté dès 13h00). Deux équipes en difficulté en ce moment en championnat. Les Aiglons, en course pour une place sur le podium depuis le début de la saison, ont rétrogradé à la 6ème place du classement derrière Strasbourg et Monaco. Les hommes de Galtier doivent absolument se reprendre et ne plus perdre de points s’ils veulent encore avoir un petit espoir de rattraper Marseille et Rennes. Opération maintien en revanche pour Pélissier et ses joueurs. Vainqueurs la semaine passée de Saint-Étienne (6-2) au Moustoir, les Lorientais se sont donnés un peu d’air par rapport à la zone de relégation mais sont encore bien loin d’avoir assuré leur place dans l’élite pour l'année prochaine.

Côté compositions, Christophe Galtier doit faire avec de nombreux absents. Dante et Lemina sont suspendus après leur expulsion contre Lens dimanche dernier. Schneiderlin, Claude-Maurice et Atal manquent aussi à l’appel. Daniliuc prend donc la place du capitaine brésilien Dante dans l’axe de la défense. Rosario et Thuram sont alignés au milieu. Le quatuor offensif niçois est constitué de Kluivert, Stengs, Gouiri et Delort. Christophe Pélissier, lui, doit se passer de Laporte en défense et de Le Fée dans l’entrejeu. Pour le reste c’est du classique avec Moffi et Laurienté devant.

Les compositions d’équipe :

Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Daniliuc, Amavi - Kluivert, Rosario, Thuram, Stengs - Delort, Gouiri

Lorient : Dreyer - Mendes, Silva, Jenz, Pétrot, Le Goff - Innocent, Abergel, Soumano - Moffi, Laurienté

