Bayern : Robert Lewandowski ne pense pas au Ballon d'or

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs années, Robert Lewandowski (31 ans) est considéré comme l'un des meilleurs numéros neuf sur la planète football, si ce n'est le meilleur et le plus complet selon de nombreux observateurs. Huitième du dernier Ballon d'or, en 2019, l'avant-centre du Bayern Munich a confié à France Football qu'il ne faisait pas de cette distinction personnelle une obsession.

«J’étais là en décembre dernier, à la cérémonie de remise. On verra bien. Ce que j’essaye, c’est de montrer toujours le meilleur de moi-même, remporter des titres et marquer toujours plus de buts. Mais c’est quelque chose qui vient avec les trophées collectifs. C’est ça, le plus important. Le Ballon d’or, je n’y pense pas. Même si, dans ma vie, je crois que tout est possible... (Rires)», a ainsi lâché Lewandowski.