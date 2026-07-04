Chelsea : la story énigmatique d’Enzo Fernández après le démenti du Real Madrid

Alors que le Real Madrid a tenu à mettre fin aux spéculations autour d’un éventuel intérêt pour Enzo Fernández, le club merengue a publié un communiqué particulièrement clair dans lequel il affirme n’avoir engagé aucune démarche pour recruter le milieu argentin de Chelsea et ne pas envisager une telle opération. Une prise de position qui intervient dans un contexte de fortes rumeurs autour de l’avenir du joueur de 25 ans, régulièrement associé à un départ vers la Casa Blanca.

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🤔 ¡El enigmático mensaje de Enzo Fernández en sus redes sociales tras el comunicado del Real Madrid!



👀 El centrocampista compartió este mensaje en su historia de Instagram: ''Dios cumple promesas'', acompañado de un corazón blanco



❌El club madridista confirmó esta mañana que… pic.twitter.com/TgwD8nV2De — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 3, 2026

En réponse à cette mise au point, Enzo Fernández a réagi sur ses réseaux sociaux alors qu’il dispute actuellement la Coupe du Monde 2026 avec l’Argentine. Le milieu de terrain a publié un message à tonalité spirituelle. « Mon Dieu, tu tiens toujours tes promesses et tu fais tout avec amour. Tu es toujours proche de ceux qui t’invoquent sincèrement. Psaume 145:17-18 », a écrit Enzo Fernández sur ses réseaux sociaux. Quant à son avenir, rien n’est encore tranché sur une éventuelle poursuite en Premier League. Affaire à suivre…