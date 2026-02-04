N’Golo Kanté au Fenerbahçe : comment les recours déposés à la FIFA fonctionnent

À l’origine, le dossier N’Golo Kanté au Fenerbahçe paraissait réglé. Le milieu français avait donné son accord, passé sa visite médicale et tout indiquait que son aventure avec Al-Ittihad touchait à sa fin, comme nous vous le révélions ces dernières semaines. À 34 ans, Kanté sortait pourtant d’une séquence rassurante sur le plan physique, enchaînant plusieurs matches pleins en Arabie saoudite, preuve qu’il restait capable d’évoluer à haut niveau. Mais ce transfert s’inscrivait dans un montage bien plus large que prévu, impliquant plusieurs clubs et joueurs, et dépendant d’un timing extrêmement serré. Lorsque les premières informations ont évoqué un problème administratif, le dossier a rapidement été considéré comme compromis, voire abandonné, tant la réglementation FIFA laisse peu de place à l’improvisation une fois les dates limites dépassées.

Le dossier a toutefois connu un rebondissement spectaculaire avec le communiqué très ferme publié par Fenerbahçe. Le club turc y affirme avoir respecté scrupuleusement toutes les démarches imposées par la FIFA : accords contractuels, documents transmis à temps, examens médicaux effectués. Selon le club turc, l’échec ne proviendrait pas de lui, mais d’une erreur de saisie dans le système TMS du côté d’Al-Ittihad, concernant le transfert parallèle de Youssef En-Nesyri. Ce message n’est pas anodin, car il marque à la fois l’annonce d’un dossier considéré comme « mort » juridiquement, et la volonté de se dédouaner publiquement auprès des supporters comme des instances. Dans le même temps, il ouvre la porte à une reprise des discussions sur de nouvelles bases, sans échange complexe, laissant entrevoir une issue encore possible pour Kanté.

Le rôle central du TMS, cœur du système de la FIFA

Pour comprendre la situation, il faut revenir au cœur du dispositif : le Transfer Matching System (TMS), une plateforme numérique obligatoire pour tous les transferts internationaux, administrée par la FIFA. Le principe est simple en apparence, mais impitoyable dans son application. Les deux clubs concernés, vendeur et acheteur, doivent saisir indépendamment des informations strictement identiques : identité du joueur, nature du transfert (sec, prêt, échange), montants et échéanciers, durée du contrat, documents juridiques signés et certificat de transfert international (ITC). Le système compare ensuite les données. Si la moindre incohérence subsiste ou si une validation intervient après la deadline, le transfert est automatiquement bloqué. Le point fondamental réside en effet sur le timing. Tout doit être finalisé avant la fermeture du mercato du pays vendeur (ici l’Arabie saoudite, donc lundi soir à 21h59), sous peine de nullité juridique, même si tout est prêt sur le terrain et sur le plan contractuel.

Face à un transfert bloqué, les clubs peuvent théoriquement saisir la FIFA, mais les marges de manœuvre sont très limitées. Une première option consiste à demander une prolongation exceptionnelle du délai, via la fédération nationale et la FIFA. Celle-ci n’est accordée que dans des cas rarissimes, lorsque le retard est strictement technique, indépendant de la volonté des clubs, et appuyé par des preuves irréfutables (journaux TMS, échanges horodatés). La seconde option est le recours contentieux, traité par la Chambre de Résolution des Litiges (DRC) de la FIFA. Mais ce type de procédure ne vise plus à valider le transfert, puisqu’il sert uniquement à établir les responsabilités et, éventuellement, à obtenir une compensation financière. Ces recours prennent des mois et n’ouvrent jamais rétroactivement un mercato. Sportivement, le transfert concerné est donc définitivement perdu.

Si le cas Kanté a été rouvert et conclu, c’est parce qu’il s’inscrit désormais dans un cadre totalement différent. L’échange impliquant En-Nesyri a été abandonné, et les discussions portaient sur un transfert sec du seul N’Golo Kanté. Or, le marché turc est toujours ouvert jusqu’à vendredi soir, le joueur arrive en fin de contrat en juin et dispose déjà d’un accord contractuel avec Fenerbahçe. De son côté, Al-Ittihad ne pouvait plus recruter, mais conservait la possibilité de vendre, ce qui lui permettait de récupérer une indemnité plutôt que de voir partir Kanté libre quelques mois plus tard. Juridiquement, il ne s’agit plus de réparer un transfert raté, mais d’en créer un nouveau, beaucoup plus simple à enregistrer dans le TMS. C’est cette nuance qui explique pourquoi, malgré un échec administratif initial, le dossier Kanté au Fenerbahçe n’était pas encore totalement refermé, jusqu’à son officialisation ce mercredi matin.