Real Madrid : la polémique enfle autour de Bernardo Silva !

Alors que le Real Madrid va défier l’AS Roma en Ligue des Champions ce soir, il y a un homme dont on parle beaucoup du côté de la capitale espagnole. Et pour une fois, ce n’est pas Kylian Mbappé. Ni même Vinicius Jr, très décrié récemment, ou José Mourinho, qui ne convainc toujours pas. Il s’agit de Bernardo Silva, arrivé au Santiago Bernabéu il y a quelques semaines seulement.

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Cet été, tout le monde semblait convaincu que les Merengues avaient fait un superbe coup en enrôlant le Lusitanien, arrivé libre de tout contrat. Il faut dire que les deux rivaux du Real Madrid - le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid - étaient aussi dessus, mais la présence de Mourinho a fait la différence. Pourtant, le Special One ne semble pas vraiment compter sur son compatriote, qui n’a joué que 6 matchs cette saison, dont 3 titularisations. Il n’a d’ailleurs pas démarré de rencontre depuis le 12 septembre et ce match face au Rayo, et n’est même pas entré en jeu lors des deux dernières rencontres de son équipe, face à Elche avant la trêve et contre Villarreal le week-end dernier.

Une disparition qui interroge

Une situation qui interroge clairement en Espagne, avec multitude d’articles et de débats à son sujet ces derniers jours. Surtout qu’au vu des problèmes de l’équipe au milieu de terrain, en termes de création de jeu notamment, le profil du Portugais pourrait être utile. « Ce qui se passe avec Bernardo Silva, c’est très bizarre. Qu’il ait joué 15 minutes sur les 7 derniers matchs, c’est hallucinant, c’est incompréhensible », s’est par exemple emporté le journaliste Siro Lopez sur la Cadena COPE mardi soir. Plus qu’une simple incompréhension, on en est déjà au stade de la polémique.

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Marca apporte des éléments de réponse et indique notamment qu’au départ, Mourinho voyait Bernardo Silva comme l’acolyte idéal pour Fede Valverde dans le double-pivot du Real, mais il a vite déchanté, estimant que l’ancien de City et de Monaco ne peut pas évoluer à ce poste. Si la possibilité de jouer sur un côté avait été évoquée à son arrivée, elle ne semble plus d’actualité aujourd’hui, surtout que sur le côté droit, Arda Güler est intouchable. Il y a quelques jours, le journaliste Iñaki Angulo expliquait que Bernardo Silva était dans un état physique bien inférieur à celui auquel s’attendaient le Real Madrid, et qu’en interne, au club, on estime qu’il n’est plus en mesure de jouer au plus haut niveau. Reste à voir si l’international portugais aura l’opportunité de prouver le contraire ce soir contre la Roma…