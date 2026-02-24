Justice : la réaction assassine de l’avocate d’Achraf Hakimi

« Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement », a déclaré sur X Achraf Hakimi (27 ans), après avoir été renvoyé devant la cour criminelle départementale pour viol. Son avocate, Me Fanny Colin, s’est aussi exprimée après cette décision de justice au micro de France Info.

« C’est déterminés et combatifs que nous attendons ce procès pour que justice soit rendue. Un procès est ordonné en présence d’une accusation qui repose sur la seule parole d’une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations, qui a refusé tous les examens médicaux et recherches ADN, qui a refusé l’exploitation de son téléphone portable, qui a refusé de donner le nom d’un témoin clé. Une femme dont deux expertises psychologiques successives ont révélé le manque de lucidité sur les faits qu’elle prétend dénoncer, et encore l’absence de tout symptôme post-traumatique. Le tout alors qu’elle a tenté de dissimuler à l’autorité judiciaire plusieurs messages échangés avec l’une de ses amies projetant de 'dépouiller’ (sic) Monsieur Hakimi. »