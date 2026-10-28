Gianni Infantino menace un dirigeant de fédération très puissant

Gianni Infantino est une nouvelle fois dans la tourmente. Le prince Ali bin al-Hussein, président de la Fédération jordanienne de football et l’un de ses plus farouches opposants, est menacé de sanctions disciplinaires après avoir accusé le patron de la FIFA d’instrumentaliser le congrès de la Confédération asiatique de football (AFC), organisé la semaine dernière à Tokyo, pour favoriser sa réélection. Le dirigeant jordanien a dénoncé un rassemblement devenu politique lors de sa dernière journée, affirmant que personne n’avait été autorisé à prendre la parole, à poser des questions ou à s’adresser aux médias. Il a également évoqué des faits de coercition, de menaces et de corruption, sans présenter publiquement de preuves à l’appui de ces accusations.

La suite après cette publicité

L’AFC a annoncé qu’elle transmettrait ses déclarations aux instances judiciaires compétentes pour examen et d’éventuelles suites disciplinaires, jugeant ces accusations graves et dépourvues de fondement. Cette affaire intervient alors que le président de l’instance asiatique, le cheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa, a apporté son soutien à la candidature d’Infantino pour un nouveau mandat, dont la date limite de dépôt est fixée au 18 novembre. Les tensions ne sont pas nouvelles. En août, le prince Ali avait déjà accusé le président de la FIFA de chantage, affirmant que des responsables de l’instance avaient proposé d’accélérer le versement de primes à la Fédération jordanienne en échange de son soutien. De son côté, Infantino continue d’afficher sa confiance, évoquant le soutien massif des associations membres malgré la polémique autour du projet Fifa Forward Enterprise, finalement abandonné.