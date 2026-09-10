Real Madrid : Dean Huijsen impressionné par Ibrahima Konaté

Dean Huijsen semble déjà conquis par son association avec Ibrahima Konaté au Real Madrid. Titularisés ensemble en défense centrale lors de la victoire face à l’Inter Milan en Ligue des champions (2-1), les deux joueurs apprennent encore à se connaître, mais l’Espagnol n’a pas tari d’éloges sur son nouveau partenaire après la rencontre. « C’est une bête. Il est très bon défensivement et aussi très bon balle au pied. Il est bon dans les tacles, dans la relance… Je pense que nous nous comprenons bien », a expliqué Huijsen. Arrivé libre cet été en provenance de Liverpool, Konaté s’est rapidement installé dans la défense de José Mourinho et forme désormais avec l’ancien joueur de Bournemouth une charnière particulièrement attendue cette saison.

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Le duo a toutefois connu une soirée mouvementée pour sa première rencontre de Ligue des champions de la saison. L’Inter a longtemps dominé les débats et multiplié les situations dangereuses, obligeant notamment Thibaut Courtois à réaliser plusieurs arrêts importants. Le Real a finalement profité de deux erreurs adverses pour prendre rapidement l’avantage grâce à Kylian Mbappé et Federico Valverde, avant de voir Carlos Augusto réduire l’écart en fin de rencontre. Malgré les difficultés collectives affichées par les Madrilènes, Huijsen retient donc déjà les bonnes sensations de son association avec Konaté, appelée à occuper une place importante dans la saison du Real.