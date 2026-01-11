Menu Rechercher
CAN 2025 : la réaction poignante de Riyad Mahrez après l’élimination de l’Algérie

Algérie 0-2 Nigeria

Dominée hier par le Nigeria en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Algérie n’a pas brillé avec une lourde défaite 2-0. Plus que le score, c’est la manière qui a surprise tant les Super Eagles ont dominé les Fennecs de la tête et des épaules. Le lendemain de la rencontre, le capitaine algérien Riyad Mahrez s’est exprimé sur cette élimination.

«Déçu par l’élimination, mais fier cette équipe et de ce groupe, dans le succès comme dans les moments plus difficiles. Merci à nos supporters et à tout le peuple algérien pour votre soutien tout le long de la compétition. On reviendra plus forts, comme toujours», a ainsi lâché le joueur d’Al-Ahli.

