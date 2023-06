L’AC Ajaccio dénonce la version de la famille du jeune Kenzo

L’affaire continue à faire parler. Samedi dernier, avant la rencontre entre l’AC Ajaccio et l’OM à François-Coty, Kenzo, jeune enfant de 8 ans atteint d’un cancer, et sa famille étaient agressés par des supporters corses, furieux de voir ce dernier porter un maillot marseillais en loges. Si l’ACA et son président, Alain Orsoni, ont décidé dans un premier temps de s’associer aux déclarations de soutien envers Kenzo et sa famille, le dernier communiqué du club corse remet désormais en cause la version de la famille de la victime. «Il semblerait hélas, que les informations communiquées immédiatement après les faits, ne soient que très partiellement conformes à la réalité», précise le club avant de poursuivre.

«Au début, je n’avais aucune raison de douter de la véracité des déclarations des parents du petit Kenzo, car il m’apparaissait impossible qu’ils aient pu vouloir instrumentaliser leur petit garçon malade à des fins de Bad Buzz. C’est pourquoi, soucieux de préserver les intérêts de mon club et sincèrement révolté, je me suis associé aux manifestations de soutien vis-à-vis de cette famille et condamné avec fermeté les faits tels qu’on les avaient exposés. Désormais, les éléments objectifs de l’enquête, et notamment le contenu de l’enregistrement de la vidéo-surveillance, révèlent que la vérité est toute autre et que la gravité des agissements de certains supporters ajacciens, au demeurant répréhensibles, aient été très nettement exagérée. Le club se réserve donc la possibilité de faire valoir ses droits contre toutes personnes susceptibles d’avoir été à l’origine de ces informations erronées et ceux qui complaisamment, les ont relayées».

