Le Panathinaïkos et des clubs de L1 sur Étienne Camara

Étienne Camara devrait être l’un des joueurs à suivre de ce mercato estival. Selon nos informations, le Panathinaïkos est revenu à la charge pour le milieu français de Charleroi, déjà ciblé cet hiver par le club grec. À l’époque, une offre avait été formulée, mais le joueur avait préféré terminer la saison en Belgique. Ce, malgré l’intérêt appuyé du Pana et de Rafael Benitez, alors entraîneur du club. Le dossier reste aujourd’hui d’actualité à Athènes, avec une nouvelle offre formulée par le Panathinaïkos, désormais entraîné par Jacob Neestrup. Ce dernier apprécie tout autant le profil du Français. Mais l’écurie grecque n’est pas la seule dans ce cas. En Allemagne, le Borussia Mönchengladbach est également intéressé, alors qu’en France, plusieurs clubs de Ligue 1 sont également venus aux renseignements ces dernières semaines.

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Sous contrat jusqu’en 2027 avec Charleroi, Étienne Camara sort d’une saison pleine. Il a participé à 44 matches toutes compétitions confondues en 2025-26. Tous en tant que titulaire. Il a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Arrivé en Belgique il y a deux ans et demi, l’ancien international U20 français a pris de l’importance dans l’entrejeu carolo, où il a notamment évolué aux côtés d’Adem Zorgane puis de Yassine Titraoui. Grand gabarit, gaucher, Camara évolue principalement comme sentinelle ou milieu récupérateur, où son volume défensif et son impact dans l’équilibre collectif font partie de ses principales qualités. Charleroi devrait ouvrir la porte cet été, avec la volonté de réaliser une vente importante, puisqu’il faudrait environ 4 M€ pour s’attacher les services de son milieu de terrain.