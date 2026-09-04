Ligue 1 : l’OL repart de l’avant face à l’AJ Auxerre

Gagner et ne pas laisser les doutes s’installer. L’OL avait besoin de vite faire oublier son accroc contre Le Havre en championnat la semaine dernière (1-1), et son élimination en Ligue des Champions contre Fenerbahçe. La non-participation à la C1 a en plus de cela contraint le club à vendre Malick Fofana parti à Sunderland après un invraisemblable mano a mano avec Crystal Palace. La réception de l’AJ Auxerre, toujours aucun point après deux journées, apparaissait comme une bonne opportunité pour se relancer. Fonseca alignait cette fois Abner à gauche de la défense dans un système en 4-4-2 losange où Sulc prenait place derrière le duo Nuamah-Openda.

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Ce dispositif offrait à Tolisso et Bidstrup le bénéfice de beaucoup de liberté dans l’entrejeu. Ils pouvaient servir de rampe de lancement. L’OL prenait ce match par le bon bout en alternant jeu sur les ailes et plus direct vers un Openda encore en jambes. Il se signalait même une première fois de la tête en étant à la réception d’un centre d’Athekame (7e), et aurait pu bénéficier d’un penalty quelques instants plus tard (8e). Dans un autre registre cette fois, alerté par une passe dans le dos de la défense de Tolisso, le Belge croisait légèrement trop son tir (16e). La troisième tentative fut la bonne sur cette offrande de Nuamah, mais cette fois, c’est la VAR qui s’en est mêlée (18e) pour un très léger hors-jeu.

L’OL n’a pas vraiment tremblé

La vidéo contrariait également des Auxerrois, à deux doigts d’être récompensés sur leur premier temps fort avec cette frappe d’Archer (22e). Cette fois, un petit contact de Danois sur Tolisso était sanctionné. Cette frayeur a vite été oubliée par les Gones, enfin récompensés avec ce coup de tête rageur de Bacher sur corner (1-0, 28e). Dans la foulée, Athekame bénéficiait d’une remise intelligente d’Openda pour tromper Diop d’une frappe croisée (2-0, 31e). Il fallait que l’ancien portier de Grenoble soit solide devant Tolisso pour empêcher l’AJA de couler avant même la pause (37e), et c’est justement à ce moment-là qu’Archer parvenait à se jouer de la défense lyonnaise pour relancer les siens (2-1, 42e).

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Ça n’était pas illogique non plus de voir les Icaunais revenir à une longueur à la pause, même si Openda venait de faire trembler la barre (45e+2). Ils repartaient en seconde période avec de bonnes intentions à l’image de ce tir tendu d’Akpa après un bon mouvement collectif (49e). Seulement, l’OL se montrait plus réaliste sur ce numéro de Nuamah dans la surface avant de conclure du gauche (3-1, 53e). Avec ce premier but en 18 mois, le Ghanéen redonnait de l’air à son équipe pour vivre une fin de match plus sereine. La qualité des entrants permettait aux Gones de maintenir la pression et même de manquer quelques belles situations à plusieurs reprises par Openda (79e, 82e) et surtout de Boudache sur la barre à bout portant sur ce service de Merah (88e). Tant pis pour la différence de buts. Avec ce succès, les Lyonnais prennent la tête du championnat, quand l’AJA est en queue de classement.