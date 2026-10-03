Ligue 3 : La Roche-sur-Yon et Rouen se détachent, Caen chute à Fleury

Pas de trêve internationale pour le championnat de Ligue 3. Ce samedi soir, le traditionnel multiplex de la 9e journée avait lieu. Battu la semaine dernière contre Caen, La Roche-sur-Yon voulait rebondir avec la réception d’Aubagne. Le début de match a tourné à la catastrophe pour le promu avec l’ouverture du score du SCAAB grâce à Tafni (0-1, 16e). Bien meilleurs en seconde période, les locaux ont renversé la table et se sont imposés grâce à des buts de Bangoura (53e), Allemand (56e) et du goleador Mansour Samb (71e). Avec cette victoire (3-1), La Roche reste leader et est toujours talonnée de près par Rouen qui s’est imposé face à l’avant-dernier Bourg-en-Bresse (2-0) avec des réalisations de Bassin (33e) et Camara (80e).

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La mauvaise opération du soir est pour Caen. En déplacement à Fleury, Malherbe a connu un ascenseur émotionnel permanent. Après avoir ouvert le score, le club normand s’est fait reprendre avant d’être mené. Malgré l’égalisation de Yoro Diaby (2-2, 64e), Caen s’est finalement incliné sur un troisième but de Fleury signé Yanis Verdier, auteur d’un doublé (3-2, 74e). Avec cette défaite, Caen chute de quatre places et se classe sixième. Versailles grimpe à la 3e place après son succès à Valenciennes pendant qu’Amiens et Cannes suivent le pas après leurs victoires respectives contre la lanterne rouge Villefranche (3-0) et QRM (3-1). Pour le reste, Concarneau a renversé Paris 13 Atletico (2-0) et Le Puy s’est offert Thionville sur la plus petite des marges (1-0).