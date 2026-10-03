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Ligue 3

Ligue 3 : La Roche-sur-Yon et Rouen se détachent, Caen chute à Fleury

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mansour Samb @Maxppp
terminé - 20:45 Le Puy 1 Thionville 0
terminé - 20:45 Concarneau 2 Paris 13 1
terminé - 20:45 Rouen 2 BBP 0
terminé - 20:45 Cannes 3 QRM 1
terminé - 20:45 Fleury 3 Caen 2
terminé - 20:45 Versailles 1 Valenciennes 0
terminé - 20:45 Amiens 3 Villefranche 0
terminé - 20:45 La Roche 3 Aubagne AB 1

Pas de trêve internationale pour le championnat de Ligue 3. Ce samedi soir, le traditionnel multiplex de la 9e journée avait lieu. Battu la semaine dernière contre Caen, La Roche-sur-Yon voulait rebondir avec la réception d’Aubagne. Le début de match a tourné à la catastrophe pour le promu avec l’ouverture du score du SCAAB grâce à Tafni (0-1, 16e). Bien meilleurs en seconde période, les locaux ont renversé la table et se sont imposés grâce à des buts de Bangoura (53e), Allemand (56e) et du goleador Mansour Samb (71e). Avec cette victoire (3-1), La Roche reste leader et est toujours talonnée de près par Rouen qui s’est imposé face à l’avant-dernier Bourg-en-Bresse (2-0) avec des réalisations de Bassin (33e) et Camara (80e).

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La mauvaise opération du soir est pour Caen. En déplacement à Fleury, Malherbe a connu un ascenseur émotionnel permanent. Après avoir ouvert le score, le club normand s’est fait reprendre avant d’être mené. Malgré l’égalisation de Yoro Diaby (2-2, 64e), Caen s’est finalement incliné sur un troisième but de Fleury signé Yanis Verdier, auteur d’un doublé (3-2, 74e). Avec cette défaite, Caen chute de quatre places et se classe sixième. Versailles grimpe à la 3e place après son succès à Valenciennes pendant qu’Amiens et Cannes suivent le pas après leurs victoires respectives contre la lanterne rouge Villefranche (3-0) et QRM (3-1). Pour le reste, Concarneau a renversé Paris 13 Atletico (2-0) et Le Puy s’est offert Thionville sur la plus petite des marges (1-0).

Pub. le - MAJ le
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