Ligue des Champions : Sergio Conceição se tient prêt à tout pour l'OM

Son pire début de saison depuis plus de vingt ans. Le FC Porto n'a engrangé que 10 points en 6 journées depuis le début de la Liga NOS. Battus face à Paços de Ferreira (3-2) ce week-end, les Dragões sont dans le dur. Mais Sergio Conceição n'entend pas se cacher derrière cette mauvaise passe à la veille de la réception de l'Olympique de Marseille pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions.

«Nous devons basculer sur cette compétition différente de manière naturelle», a-t-il lancé ce lundi en conférence de presse, expliquant que les difficultés défensives des siens n'étaient pas seulement liées à l'arrière-garde (au sein de laquelle Pepe est incertain) et au gardien, mais aussi et surtout à un problème de mentalité. «Nous ne faisons pas certaines choses qui faisaient partie de notre identité en tant qu'équipe».

Méfiance face aux différents visages de l'OM

Le message est passé. Et s'il pique son groupe, c'est pour mieux le réveiller avant la rencontre face aux Phocéens, qu'il semble redouter. «La compétitivité de la Ligue 1 que joue Marseille est au-dessus de la Ligue portugaise. Marseille a un entraîneur qui a gagné la Ligue Europa, et plusieurs titres. Nous allons jouer un adversaire difficile», a-t-il lâché avant d'ajouter.

«Ne nous trompons pas avec les chiffres actuels de l’OM. Nous savons sur quelle équipe nous allons tomber et ce que nous devons faire pour remporter ce match. Nous devons définir notre stratégie et être prêts pour les différentes options et les différents visages que Marseille pourrait nous proposer», a-t-il conclu, laissant entendre qu'il se tenait prêt à une surprise tactique de son compatriote André Villas-Boas.