Un an et demi après son arrivée en provenance de Bournemouth contre 61 millions d’euros, Ilya Zabarnyi peine encore à convaincre au Paris Saint-Germain. Régulièrement mis en difficulté et coupable de plusieurs erreurs depuis la saison dernière, le défenseur ukrainien n’a pas non plus dissipé les doutes de Samir Nasri à son égard.

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«Tu l’as acheté une tonne et il est souvent sur la scène de crime. Si c’est comme Gonçalo Ramos (par rapport à son prix d’achat) ? Gonçalo Ramos il te marquait des buts lui», a confié l’ancien international tricolore sur le plateau de Canal+ ce soir, avant le choc entre le PSG et l’AS Rome. Medhi Benatia a, lui aussi, exprimé ses doutes à l’égard du Parisien : «c’est un défenseur que je regardais beaucoup à Bournemouth, malgré sa taille, ça va vite, mais au PSG, je n’ai pas un match référence en tête. Cela fait un petit moment qu’il est là, il joue souvent les matchs faciles quand il y a des rotations en championnat».