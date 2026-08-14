Manchester City a reçu une offre de 100 M€ pour un attaquant

Manchester City va être l’un des acteurs majeurs de cette fin de mercato d’été 2026. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium attendent plusieurs renforts, notamment dans l’entrejeu. Enzo Fernandez (Chelsea) et Ayyoub Bouaddi (LOSC) font office de priorités. Du côté des départs, Rodri n’est pas encore parti. Mais les discussions se poursuivent avec le FC Barcelone, qui va devoir revoir sa copie pour convaincre les Anglais.

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Des Anglais qui ont déjà bouclé la vente de Tijjani Reijnders. Arrivé l’été dernier, le Néerlandais a donné son accord pour rejoindre Al Qadsiah en Arabie saoudite. Les Mancuniens vont récupérer 61 M€ dans l’affaire. Mais ce n’est pas le seul joueur qui va rapporter gros aux Cityzens. En effet, Savinho est sur le point de faire gagner beaucoup d’argent aux Skyblues.

Les Spurs mettent le paquet

Sous contrat jusqu’en 2031, le Brésilien de 22 ans était proche d’un départ à Tottenham l’été dernier. Mais Pep Guardiola l’avait retenu. Un an plus tard, la porte est ouverte pour le natif de Sãp Mateus, auteur de 4 buts et 3 assists en 36 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée. Ce qui arrange bien le joueur, qui veut s’en aller. Depuis plusieurs semaines, les Spurs ont relancé ce dossier. Mais ils ne parviennent pas à conclure.

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Hier, une nouvelle étape a été franchie. Globo Esporte révèle que les Londoniens ont formulé une offre d’environ 100 M€ pour Savinho. Le joueur, qui pousse pour son départ, ne s’est pas entraîné hier. La presse anglaise a indiqué qu’il était souffrant. Mais le média brésilien assure qu’il a refusé de s’entraîner. Il attend, tout comme Tottenham, que City réponde et accepte cette proposition même si la confiance est de mise. À ce prix-là, il est, en effet, difficile de dire non…