CdM 2026 : un responsable de la fédération allemande attaque Donald Trump

La perspective d’un boycott de la Coupe du Monde 2026 par l’Allemagne commence à s’inviter sérieusement dans le débat public outre-Rhin. En réaction à la politique internationale de Donald Trump, notamment les tensions autour du Groenland et les menaces de taxes douanières contre l’Union européenne, le vice-président de la Fédération allemande de football (DFB), Oke Göttlich, estime que le sujet ne peut plus être éludé. « Je me demande vraiment quand le moment sera venu d’envisager et de discuter sérieusement de cette question. Et pour moi, ce moment est venu », a-t-il déclaré au Welt. Alors que 78 des 104 matches du Mondial 2026 doivent se jouer aux États-Unis, le président du FC St. Pauli juge nécessaire d’ouvrir un débat de fond sur la compatibilité entre les valeurs défendues par le football allemand et le contexte politique américain. En France, le ministère des Sports a pourtant assuré qu’il n’existait « pas de volonté de boycott », soulignant l’isolement relatif, pour l’instant, des voix allemandes.

Membre du comité exécutif de la DFB, Oke Göttlich a également interpellé directement le président de la fédération, Bernd Neuendorf, en invoquant des précédents historiques. Prenant l’exemple du boycott des Jeux olympiques de Moscou en 1980, il a rappelé: « quelles étaient les justifications des boycotts des Jeux olympiques dans les années 1980? À mon avis, la menace potentielle est plus grande aujourd’hui qu’elle ne l’était alors. Nous devons avoir cette discussion. » Plus largement, il s’inquiète d’un affaiblissement des lignes rouges dans les relations internationales : « en tant qu’organisations et en tant que société, nous oublions actuellement comment fixer des tabous et des limites, et comment défendre nos valeurs. » Et d’ajouter : « les tabous sont essentiels à notre position. Y a-t-il tabou franchi lorsqu’on nous menace? Lorsqu’on nous agresse? Lorsqu’il y a des morts? J’aimerais savoir où Donald Trump trace la ligne, et j’aimerais savoir ce qu’en pensent Bernd Neuendorf et Gianni Infantino. » Un questionnement partagé par certains responsables politiques allemands, à l’image du député conservateur Roderich Kiesewetter, qui a estimé avoir « du mal à imaginer que des pays européens participent à la Coupe du monde » en cas d’escalade diplomatique entre Washington et l’Union européenne.