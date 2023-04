OM : comment contrer la folle attaque lyonnaise

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, c’est l’un des grands soirs que peut nous offrir la Ligue 1. L’Olympique de Marseille se déplace dans le Rhône, du côté de Lyon pour affronter l’OL au Groupama Stadium. Un Stade qui ne lui réussit pas vraiment puisque les Phocéens ne sont jamais imposés là-bas (janvier 2016).

Depuis quelque temps, et ce fut encore le cas contre Troyes dimanche dernier (3-1), l’OM peine à ne pas encaisser de buts. C’est d’ailleurs ce qui a rendu fou de rage Pau Lopez au coup de sifflet final contre l’ESTAC. Sur les dix derniers matches en championnat, les Phocéens n’ont réussi à conserver leur cage inviolée qu’à trois reprises.

À lire

OM : la statistique folle d’Igor Tudor

Mbemba a regardé Toulouse-OL

Ils affronteront une écurie rhodanienne qui, elle, a marqué au moins un but lors de neuf des dix derniers matches. Avec une ligne offensive qui permet beaucoup de choses. Bradley Barcola est une flèche et progresse de plus en plus à la finition, Alexandre Lacazette est l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison (19 buts) tandis que Rayan Cherki sait, quand il veut l’être, être un virtuose balle au pied.

Autant de problèmes que va rencontrer l’OM. Chancel Mbemba, présent en conférence de presse ce vendredi, et qui a regardé la confrontation entre Toulouse et l’OL (1-2), a presque répondu à la question : « c’est toute l’équipe. Mais quand je regarde les attaquants… Lacazette a marqué 18 buts (19, ndlr) et après il y a les jeunes, ça va être un très beau combat ».

Le petit tacle de Tudor

Igor Tudor, son coach, est passé derrière lui et après avoir longuement parlé de motivation, il a expliqué, en taclant un petit peu l’OL, que les individualités sont fortes : « c’est sûr que c’est une équipe qui a de la qualité individuelle. On attendait peut-être plus d’eux cette saison avec leurs joueurs. Ils vont jouer à domicile avec leurs forces, ils ont aussi des points faibles, on travaille sur tout cela. Ce qui va faire la différence, c’est qui a le plus de motivation, d’inspiration, quels sont les éléments clés offensifs et défensifs pour faire la différence».

L’OM jouera gros ce dimanche puisque la veille, Lens et Monaco se seront affrontés et on saura alors si les Phocéens devront courir après un poursuivant ou s’ils pourront se donner de l’air au classement. La motivation est là, reste maintenant à continuer la nouvelle dynamique, entamée contre Troyes.

