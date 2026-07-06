Coupe du Monde 2026 : la fin pathétique de Neymar avec le Brésil

« C’est génial pour lui », « il pourra aider le Brésil dans les fins de match », voilà ce qu’on pouvait entendre ou lire le 18 mai dernier lors de l’annonce de la liste des joueurs convoqués par Carlo Ancelotti. Et tant pis pour les laissés pour compte, en premier lieu João Pedro, désigné joueur de l’année par les supporters de Chelsea. Aujourd’hui, au Brésil, beaucoup regrettent l’absence du buteur suite à l’élimination précoce et douloureuse face à la Norvège en 8e de finale.

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Neymar a déstabilisé son équipe

Pourtant, Neymar est entré en jeu. Il y avait alors 0-0 et tout était possible pour la sélection auriverde. Neymar devait être le facteur X capable d’offrir une qualification au Brésil ? Il l’a condamné en n’ayant aucune influence, quand bien même Ancelotti l’a installé le plus haut possible sur le terrain pour que son absence d’impact défensif ait le moins de conséquence. « Aucun tir pendant 30 minutes, une solidité effritée… L’entrée de Neymar et ses conséquences ont fait basculer le match Brésil-Norvège dans l’autre sens », titre par exemple L’Equipe dans son débrief tactique.

Entré à la 67e minute, Neymar ne s’est procuré aucune occasion, n’en a créé aucune, et a vu son équipe encaisser deux buts. « Après la fameuse 67e minute, la Norvège a touché plus de ballons dans la surface qu’avant (9, autant que les Auriverde) alors qu’elle a mené pendant 21 minutes en comptant le temps additionnel. À l’inverse, le Brésil n’a plus frappé au but jusqu’à la 94e et une tentative désespérée d’Ederson à 0-2. Neymar avait, semble-t-il, encore les dispositions psychologiques du sauveur, mais plus vraiment les jambes », expose L’Equipe.

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Une attitude "pathétique"

Mais Neymar pourra expliquer à sa descendance qu’il a inscrit un but lors de son dernier match en Coupe du Monde. Un penalty, à 0-2 et alors que le temps additionnel était déjà dépassé, condamnant ce but à l’inutilité éternelle. Le numéro 10 brésilien aurait pu choisir la sobriété, mais il n’a pu s’empêcher de provoquer le gardien adverse, Nyland. « Où veux-tu le penalty ? Où le veux-tu ? », a lancé Neymar. « Sur le poteau, sur le poteau », a répondu le gardien norvégien. « Pas avec moi. Pas avec moi. Crétin », a rétorqué le numéro 10 brésilien.

Un crétin qui avait déjà détourné un penalty du Brésil, à 0-0, et qui a livré une prestation brillante permettant à la Norvège de se qualifier en quart de finale. Le chambrage s’est poursuivi une fois le ballon dans les filets. Une attitude jugée « pathétique » par de nombreux internautes brésiliens, dans les réactions publiées sous la vidéo du but. Neymar a surtout pensé à lui, annoncé la fin de sa carrière internationale et fondu en larmes. Sa Coupe du Monde 2026 se sera résumé à 15 minutes contre l’Ecosse en poule et 30 minutes contre la Norvège, avec un but sur penalty. Et une pluie de polémiques, de sa convocation à ses blessures en passant par son attitude.