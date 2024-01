Le cadeau surprise que prépare la direction d’Al-Ittihad au très critiqué Karim Benzema

Karim Benzema est de plus en plus critiqué en Arabie saoudite. Déjà pris à partie par certains supporters avant la trêve hivernale, ces derniers estimant qu’il n’est pas au niveau attendu, les derniers évènements ne vont pas arranger sa situation. Il a ainsi été écarté du groupe d’Al-Ittihad par son entraîneur Marcelo Gallardo, la faute à une absence lors du jour de reprise post-trêve. Si le clan Benzema a expliqué que le joueur était bloqué à l’Ile Maurice à cause d’un cyclone, le tacticien argentin n’a rien voulu savoir.

Comme l’explique Goal Arabia, les supporters d’Al-Ittihad, qui pointe à une triste sixième place en championnat, sont de plus en plus nombreux à réclamer un départ de l’attaquant français. Le Lyonnais a perdu le soutien du public, d’une bonne partie des médias… Mais conserve la confiance de la direction du club de Djeddah.

La direction d’Al-Ittihad aux petits soins

Cette dernière s’était déjà rangée de son côté dans le clash qui l’avait opposé à son ancien entraîneur Nuno Espirito Santo, qui a pris la porte depuis. Et comme l’indique Marca, l’état-major d’Al-Ittihad veut tout faire pour calmer le jeu et éteindre cet incendie. En plus des critiques qui l’agacent, Karim Benzema serait particulièrement mécontent du niveau de son équipe et de ses partenaires. Il aurait été particulièrement énervé après la défaite 5-2 face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo le 26 décembre dernier.

La direction d’Al-Ittihad a donc l’intention de renforcer l’équipe, et fonce sur Angel Correa, l’attaquant de l’Atlético. Le champion du monde argentin est présenté comme la solution aux problèmes de l’équipe, et son arrivée pourrait calmer un peu le Français, et essayer d’écarter l’ombre d’un départ qui semble prendre de plus en plus d’ampleur. En plus de ravir Marcelo Gallardo, forcément. Un joli cadeau pour le buteur tricolore et pour le tacticien argentin donc…