Brésil : Carlo Ancelotti esquive le cas Neymar

Le Brésil n’a pas réussi à faire chuter l’équipe de France hier soir en amical (1-2). Malgré le fait que la Seleçao ait pu compter sur des joueurs de qualité, il a manqué quelques coups de génie face aux Bleus. Vinicius Jr, qui a reçu la note de 3,5 par la rédaction, arrivait à peine à montrer sa force offensive hier soir. L’absence de Neymar a donc fait parler chez les fans, puisque Carlo Ancelotti ne l’avait pas convoqué pour ce rassemblement. Pendant le match, de nombreux supporters brésiliens ont même scandé son nom pour demander sa présence. Après la défaite, le coach italien était présent en conférence de presse pour y répondre.

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« Neymar ? Il faut parler de ceux qui étaient là, qui ont joué, qui ont tout donné, qui ont beaucoup travaillé, et j’en suis satisfait » a-t-il lancé aux médias, bottant en touche au sujet de cette question. Si le technicien ne comptait pas sur lui à cause de son manque de fraîcheur, de son côté, l’ancien joueur du PSG n’a jamais caché son intention de participer aux prochaines échéances avant le rassemblement. La Coupe du Monde 2026 est dans un coin de sa tête et elle arrive à grands pas. Reste à savoir si le coach lui accordera sa confiance cet été.