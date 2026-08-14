Bayern Munich : Ismael Saibari justifie son choix

Quelques semaines après l’officialisation de son arrivée au Bayern Munich, Ismael Saibari a été officiellement présenté par le club allemand. L’international marocain en a profité pour revenir sur son choix de rejoindre la formation bavaroise, alors qu’il était particulièrement courtisé après ses bonnes performances avec le PSV Eindhoven. Le milieu offensif a notamment été séduit par le projet et le style de jeu proposés par Vincent Kompany.

La suite après cette publicité

« Le Bayern est l’un des plus grands clubs du monde. Le style de jeu me correspond aussi. Ils m’ont donné confiance pour me développer ici. Depuis l’arrivée de Vincent Kompany, le Bayern joue de manière très intense. J’ai moi-même pu en faire l’expérience la saison passée. J’aime ce style de jeu et je me réjouis de ce nouveau défi. Ma position préférée est celle de meneur de jeu, tout le monde le sait. Mais je peux occuper différents postes. Dans un match, on change toujours de toute façon. Je peux aussi jouer sur le côté et un peu plus bas. »