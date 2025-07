OL : Paulo Fonseca se réjouit de la victoire contre Villefranche

Ce samedi, l’OL faisait son retour sur les terrains. Après un été mouvementé entre l’appel fructueux pour rester en Ligue 1 et l’éviction de John Textor à la tête du club rhodanien, les Gones affrontaient Villefranche pour lancer leur saison 2025-2026. Et sous une pluie diluvienne, les 22 joueurs de Paulo Fonseca ont rempli leur part du contrat avec une victoire étriquée (1-0) grâce au seul but de Corentin Tolisso sur penalty. Une victoire intéressante à bien des égards pour les Rhodaniens et Paulo Fonseca qui n’a pas caché sa joie à l’issue de la rencontre :

«Je pense que c’était un bon match. Les joueurs étaient fatigués de notre travail de la semaine. Je suis content de la prestation de mes joueurs. J’ai fait un mix entre jeunes et cadres. J’ai bien aimé le courage des jeunes. Ils ont très bien travaillé. Ils ont compris mon système et je suis très content des jeunes. C’est toujjours mieux de gagner. Le plus important n’était pas le résultat aujourd’hui. Il s’agissait de montrer notre travail des deux dernières semaines. On a fait ce samedi de bonnes choses. C’est vrai qu’avec les joueurs les plus importants c’est plus facile. Mais le mix de joueurs a apporté beaucoup de choses et cela sort du travail à l’entraînement. Tout va bien. Georges est blessé et va reprendre dans les prochains jours.»