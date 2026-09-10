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Ligue des Champions

PSG : quand Ousmane Dembélé chambre Kvaratskhelia sur le banc

Par Sasha Nahon
1 min.
Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG. @Maxppp
PSG 6-1 Slovan

Une scène amusante entre Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia a été captée sur le banc du PSG lors du large succès contre le Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des champions. Après avoir quitté la pelouse au terme d’une prestation XXL, ponctuée de deux buts et deux passes décisives, le Ballon d’Or s’est tourné vers son coéquipier géorgien, resté sur le banc, pour le taquiner : « Tu rentres pas, toi ? », lui a lancé Dembélé avec le sourire. Un échange bon enfant entre les deux attaquants parisiens au cœur d’une soirée parfaitement maîtrisée.

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Pour cette première journée de Ligue des champions, Luis Enrique avait en effet décidé de titulariser Ferran Torres sur le côté gauche de l’attaque à la place de Kvaratskhelia. Un choix largement récompensé puisque l’Espagnol s’est offert un triplé dès son premier match européen sous ses nouvelles couleurs. Kvaratskhelia n’a donc pas participé au festival offensif parisien, ce qui a donné l’occasion à Dembélé de gentiment le chambrer. Une séquence complice entre l’actuel Ballon d’Or et l’un des joueurs qui pourrait, à son tour, prétendre un jour à la prestigieuse récompense.

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