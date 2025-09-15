Le monde du football français rend hommage à sa légende Samuel Umtiti

Voilà une page du football français qui se tourne. Quelques mois seulement après la retraite de Raphaël Varane à 32 ans, Samuel Umtiti a également décidé de tirer sa révérence ce lundi à l’âge de 31 ans. Avec le départ à la retraite du second cité, c’est la charnière centrale du sacre à la Coupe du monde 2018 qui a raccroché les crampons à des âges plutôt jeunes pour l’occasion. Miné depuis des années par des blessures à répétition au genou gauche, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a hésité entre continuer ou tout arrêter cet été après la fin de son contrat avec le LOSC. Finalement, sentant qu’il ne pourrait jamais retrouver son lustre et ses sensations d’antan, Umtiti a privilégié la deuxième option.

La suite après cette publicité

L’Équipe de France, l’OL et le FC Barcelone rendent hommage à Samuel Umtiti…

Un départ à la retraite compréhensible et qui n’a pas manqué d’émouvoir le football français en ce début de semaine. Sur ses réseaux sociaux, l’Équipe de France n’a pas manqué d’adresser un message touchant à son buteur héroïque en demi-finale de Coupe du monde 2018 face à la Belgique : « notre Champion du monde 2018, Samuel Umtiti, a choisi de raccrocher les crampons à l’âge de 31 ans. Bravo pour ta grande carrière Sam’ et merci pour tout ce que tu as donné à l’Équipe de France. » Un hommage appuyé par les mots de Didier Deschamps, le sélectionneur qui l’a lancé et installé chez les Bleus. « Après Blaise Matuidi, Adil Rami, Raphaël Varane et Steve Mandanda, Samuel Umtiti est le cinquième champion du Monde 2018 à prendre sa retraite, rappelle Didier Deschamps. Sam, qui avait rejoint l’Équipe de France pour l’Euro 2016, a joué un rôle important dans notre conquête du titre mondial en Russie. Chacun se souviendra de son but de la tête qui nous a permis de battre la Belgique et de nous qualifier pour la finale. Pour ma part, je ne veux évidemment pas oublier tout le reste. Je retiens aussi sa complémentarité avec Raphaël, sa solidité défensive, sa combativité. Son genou le faisait déjà souffrir et il s’est accroché avec un courage exemplaire jusqu’au bout. Il aurait mérité une fin de carrière différente, mais il peut être fier de tout ce qu’il a accompli. Je lui souhaite d’être heureux et épanoui dans la nouvelle vie qui s’ouvre à lui. »

La suite après cette publicité

De son côté, l’OL s’est voulu plus mystérieux dans son hommage. Club formateur du natif de Yaoundé, qui a néanmoins grandi dans le cinquième arrondissement de Lyon, ce dernier avait rejoint le centre de formation des Gones à l’âge de neuf ans. Désormais, le gaucher pourrait entamer une reconversion entre Rhône et Saône, comme l’a laissé entendre le post de l’OL sur les réseaux sociaux : « merci pour tout, Samuel Umtiti. De Tola Vologe à Moscou, tu nous as rendus fiers. À très vite… » Dans cette publication, un micro suit les trois petits points de la fin du message. Une reconversion en tant que consultant dans la chaîne du club, un poste dans l’encadrement des jeunes ou une interview à venir ? Toutes les théories sont possibles, mais il semblerait que l’avenir de Samuel Umtiti passe par un retour au bercail. Deuxième autre grand club de la carrière de Samuel Umtiti, le FC Barcelone a publié un communiqué suite à la retraite de son ancien défenseur : «Samuel Umtiti a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur à l’âge de 31 ans. Le défenseur central français, qui était sans club depuis la fin de son contrat avec Lille, a pris cette décision après avoir lutté contre de graves problèmes de genou ces derniers temps et n’avoir pas réussi à trouver un nouveau club. En six saisons au Barça sous le numéro 23, Umtiti est devenu le cinquième joueur français ayant disputé le plus de matchs avec le club, avec un total de 134 apparitions. Durant cette période, il a marqué deux buts en Liga (2016/17 et 2017/18) et remporté sept titres : deux titres de Liga (2017/18 et 2018/19), trois Coupes du Roi (2016/17, 2017/18 et 2020/21) et deux Supercoupes d’Espagne (2016/17 et 2018/19).»

… Tout comme ses plus illustres coéquipiers

Apprécié énormément durant sa carrière, Samuel Umtiti a également reçu des messages touchants de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Proche de son ancien coéquipier à Lyon, Corentin Tolisso n’a pas manqué de saluer son pote dans sa story Instagram : « Félicitations pour ton incroyable carrière, frero ». D’autres champions du monde ont aussi adressé un petit message à "Big Sam". En commentaires de la publication qui annonce sa retraite, Umtiti peut notamment témoigner des messages touchants de Florian Thauvin, Steven Nzonzi et Lucas Hernández. « Merci pour tous les moments passés ensemble, mon Sam, fier d’avoir été ton coéquipier, mais surtout ton ami. Félicitations pour ton immense carrière », écrit notamment l’actuel attaquant du RC Lens.

La suite après cette publicité

Raphaël Varane, qui a pris la même décision il y a quelques mois, a également salué son ancien compère de la défense : «félicitations pour cette très belle carrière ! Et ta démarche ahah.» De son côté, Kylian Mbappé s’est fendu d’un coeur dans sa story Instagram en republiant la vidéo d’Umtiti quand Paul Pogba a republié une vidéo de lui en train de célebrer le but du retraité contre la Belgique à ses côtés. Plusieurs de ses anciens coéquipiers au FC Barcelone, Lyon, Lecce ou Lille comme Nabil Bentaleb, Sergino Dest, Ismaily, Ansu Fati, Sergi Roberto ou encore Dejan Lovren n’ont également pas hésité à glisser un petit message d’hommage à celui qui a réalisé une très belle carrière qui s’est, malheureusement, terminée trop tôt à cause de blessures gênantes au genou gauche.