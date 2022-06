JT Foot Mercato : le FC Barcelone multiplie les pistes pour son attaque

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone déterminé à renforcer son attaque

En Catalogne, le FC Barcelone est en pôle position pour recruter Robert Lewandowski. Si le recrutement du Polonais n'est pas si simple à l'heure actuelle, les dirigeants catalans multiplient les plans B en cas d'échec. D'après Sport, un certain Gerard Moreno, de Villarreal, ferait partie de la short-list. Le nom de Romelu Lukaku a également été évoqué par la presse. Même si l'Inter semble avoir de l'avance tout reste possible pour Barcelone puisque Chelsea aurait ouvert la porte au départ du Belge sous la forme d'un prêt payant. Alexis Sánchez aussi a été évoqué comme possible renfort en Catalogne. Ángel Di María lui est libre comme l'air mais ne serait pas vraiment la priorité des Blaugrana, la faute notamment à son âge. Les Culés préfèrent miser sur Raphinha de Leeds qui a seulement 25 ans. Ce dernier a toujours rêvé porter le maillot du Barça.

Keylor Navas et l'affaire des gardiens au PSG

Keylor Navas s'est livré au sujet de son avenir à son arrivée à Doha, là où il va affronter la Nouvelle-Zélande dans le cadre des barrages pour le prochain mondial. «J'ai toujours été un combattant et j'aime les défis. On verra ce que Dieu me réserve. Je ne suis pas stressé ni inquiet. J'ai deux ans de contrat, je pense à l'équipe nationale et à continuer à Paris, je ne vois pas d'autre option». Un sacré rétropédalage quand on se souvient de ses anciennes déclarations où il expliquait qu'il pouvait plus accepter une telle situation. «Quand un joueur, qui est un compétiteur, sait qu’il peut être titulaire à chaque match, c'est normal de ne pas apprécier la situation dans laquelle nous étions la saison dernière. Mais pour qu’un joueur parte d’un club, il faut que des choses se passent. Ce n’est pas aussi facile que de vendre un cheval. Vous le mettez dans le van et ciao.»

Les officiels du jour

Saúl Ñíguez fait son retour à l'Atlético de Madrid, lui qui était prêté à Chelsea cette saison. Son passage n'a pas été très concluant chez les Blues qui ont donc décidé de ne pas lever son option d'achat.

Saul Niguez will return to Atletico Madrid following the completion of his one-year loan spell.



Thank you, @saulniguez! 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 8, 2022

L'annonce se faisait attendre, c'est désormais officiel, Luka Modrić prolonge au Real Madrid. Son contrat se terminait à la fin du mois de juin, mais le Croate va donc rempiler pour une saison supplémentaire. Le Ballon d'Or va donc continuer à nous régaler un an de plus.