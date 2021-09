Barça : une réunion d'urgence organisée à 4h du matin !

La suite après cette publicité

Après s’être incliné lourdement face au Bayern Munich (0-3), le FC Barcelone a de nouveau perdu par trois buts d’écart mercredi soir sur la pelouse de Benfica (3-0). Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Ronald Koeman a eu une déclaration surprenante concernant son avenir : « ma position ? Je ne peux que parler de mon travail avec l'équipe. Je me sens soutenu par mes joueurs... Mais par le club ? Je ne sais pas », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Et il n’a peut-être pas tort. En effet, Sport révèle que Joan Laporta, président du Barça, Rafa Yuste, vice-président, Mateu Alemany, directeur du football et Enric Masip, conseiller du président, ont tenu une réunion dans la nuit de mercredi à jeudi, au retour de Benfica. Cette dernière avait pour objectif de décider de l’avenir de l’entraîneur néerlandais et se serait terminée à 4 heures du matin. Ronald Koeman semble plus que jamais sur la sellette.