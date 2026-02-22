Menu Rechercher
Premier League

Un nouveau scandale raciste secoue le football

Après la rencontre entre Chelsea et Burnley ce samedi, quelques jours après l’épisode Prestianni-Vinicius Jr, Wesley Fofana et Hannibal Mejbri ont dénoncé des insultes racistes.

Par Max Franco Sanchez
3 min.
Wesley Fofana avec Chelsea @Maxppp

Sommes nous revenus au Moyen-Age ? C’est une question que l’on peut légitimement se poser… Cette semaine avait déjà été marquée par un triste incident lors du match entre Benfica et le Real Madrid. Vinicius Jr avait ainsi été insulté de singe par Gianluca Prestianni, suscitant une indignation logique dans le vestiaire madrilène mais aussi dans la planète foot. Seulement, le joueur argentin avait été défendu par certaines personnes, dont l’ancien grand gardien José Luis Chilavert, auteur d’une sortie médiatique très remarquée, alors que José Mourinho n’a pas voulu condamner son joueur.

Et samedi, lors d’un match entre Chelsea et Burnley à Stamford Bridge (1-1), le football a encore été sali par de tristes évènements. Cette fois, ils ne se sont pas produits sur la pelouse ni en tribunes, mais sur les réseaux sociaux, ce qui n’enlève rien à leur gravité. Wesley Fofana a ainsi été la cible d’insultes racistes et il n’a pas hésité à les partager, étant traité de singe par plusieurs utilisateurs du réseau social Instagram.

Deux joueurs visés par des insultes racistes

Ce qui a poussé Chelsea à réagir via un communiqué officiel dans la nuit : « le Chelsea Football Club est consterné et dégoûté par les insultes racistes en ligne abominables dirigées contre Wesley Fofana. Les abus racistes ciblés auxquels Wes a été soumis après le match de Premier League d’aujourd’hui contre Burnley sont abominables et ne seront pas tolérés. Un tel comportement est totalement inacceptable et va à l’encontre des valeurs du sport et de tout ce que nous défendons en tant que club. Il n’y a pas de place pour le racisme. Nous soutenons sans équivoque Wes. Il a notre soutien total, tout comme tous nos joueurs qui sont trop souvent contraints de supporter cette haine simplement parce qu’ils font leur travail. Nous travaillerons avec les autorités et plateformes concernées pour identifier les auteurs et prendre les mesures les plus fermes possibles ».

Premier League
We stand alongside Wesley Fofana and Chelsea in condemning the vile racist abuse he has received on social media.

Racism has no place in our game or anywhere in society and we will continue to do all we can to support players who are subjected to discriminatory abuse.

Football is for everyone.
Chelsea FC
Club statement: Wesley Fofana.
La Premier League est aussi montée au créneau : « nous nous tenons aux côtés de Wesley Fofana et Chelsea pour condamner les insultes racistes abjectes qu’il a subies sur les réseaux sociaux ». Malheureusement, ce n’est pas tout puisque Fofana n’a pas été le seul joueur visé par ce type de propos après le match. Hannibal Mejbri, de Burnley, a lui aussi été insulté de terroriste et de singe sur ses réseaux. « Tout le monde au Burnley FC est révolté par les insultes racistes proférées en ligne. Ce genre de comportement n’a pas sa place dans notre société et nous le condamnons sans réserve », a écrit son club dans un communiqué officiel. Encore une triste journée pour le football, en somme.

Pub. le - MAJ le
