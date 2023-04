Bayern-City : la réaction calme de Kevin De Bruyne

Ce mercredi soir, Manchester City a assuré sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions après son match nul face au Bayern Munich (1-1). Après la rencontre, le milieu belge Kevin De Bruyne, auteur d’une nouvelle passe décisive pour Haaland, est revenu avec lucidité sur cette rencontre et sur le scénario de cette double confrontation.

«Je pense que c’est toujours dur de venir ici. Mais on savait qu’avec le 3-0, c’était mieux. C’était difficile, mais on a eu des bons moments. On a eu le penalty, le carton rouge presque. On a marqué un beau but. On était concentré, mais c’était dommage d’avoir encaissé ce but. Mais on méritait de se qualifier», a-t-il confié au micro de RMC Sport.

