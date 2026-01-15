Arbitrage : terrible nouvelle pour la Loi Wenger !

La proposition de réforme du hors-jeu portée par Arsène Wenger divise au sommet du football mondial. Selon The Times, la Fédération anglaise, appuyée par l’UEFA, s’oppose fermement à cette évolution jugée trop radicale. Fin décembre, le président de la FIFA Gianni Infantino avait pourtant ouvert la porte à une modification de la règle lors du World Sports Summit de Dubaï, estimant qu’elle pourrait rendre le jeu plus spectaculaire. La « loi Wenger », déjà testée dans certaines compétitions de jeunes, vise à avantager les attaquants en ne sanctionnant le hors-jeu que lorsque l’intégralité du corps du joueur dépasse celle du dernier défenseur.

Cette réforme doit désormais être examinée par l’Ifab, l’organe garant des lois du jeu, dont la réunion annuelle est programmée le 20 janvier à Londres, avant un éventuel passage devant l’assemblée générale de la FIFA. Pour être adoptée, la proposition nécessite six voix sur huit au sein de l’Ifab, alors que la FIFA n’en dispose que de quatre, ce qui renforce le poids des oppositions actuelles. Un terrain d’entente pourrait toutefois émerger puisque The Times évoque l’hypothèse d’un compromis limitant l’analyse du hors-jeu au torse de l’attaquant par rapport au défenseur, sans tenir compte des pieds, des jambes ou de la tête.