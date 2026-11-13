Le Barça reçoit 300 M€ pour achever la rénovation du Camp Nou

Le FC Barcelone va pouvoir boucler les travaux de rénovation du tout nouveau Spotify Camp Nou. Le club catalan vient de publier un communiqué pour annoncer qu’il s’était fait prêter 300 M€ par des investisseurs privés. Une somme que les Blaugranas devront rembourser plus tard, avec des intérêts.

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« Le FC Barcelone a finalisé une émission obligataire de 300 millions d’euros destinée à financer l’achèvement de la rénovation du Spotify Camp Nou, après avoir reçu l’autorisation de la CNMV (Commission nationale du marché des valeurs mobilières). Goldman Sachs a agi en tant qu’agent de placement exclusif pour cette opération. Ce financement permettra de poursuivre la transformation du Spotify Camp Nou, pièce maîtresse de l’Espai Barça, qui deviendra ainsi le stade de football offrant la plus grande capacité d’Europe, avec une offre étendue d’espaces premium et d’hospitalité. »