Espagne : les larmes d’une arbitre lors de l’hommage à Jesús de Miguel

Une scène émouvante s’est déroulée ce samedi avant la rencontre de deuxième division espagnole entre Cadix et le Real Oviedo. Alors qu’une minute de silence était organisée en mémoire de Jesús de Miguel, l’attaquant de Tenerife décédé mardi après un choc survenu en plein match, l’arbitre Marta Huerta de Aza n’a pas réussi à retenir ses larmes. Très touchée par la disparition du joueur, l’officielle espagnole a fondu en larmes au moment du recueillement, sous les yeux des deux équipes. Quelques instants auparavant, elle avait déposé un bouquet de fleurs sur la pelouse, à l’endroit où s’était produit le choc fatal. Originaire de Palencia, mais affiliée au comité d’arbitrage de Tenerife, Marta Huerta de Aza a ainsi rendu un hommage personnel au joueur disparu, dans une atmosphère pesante.

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La disparition de Jesús de Miguel a profondément marqué le football espagnol, qui lui rend hommage tout au long du week-end. La Fédération royale espagnole de football (RFEF), LaLiga et la Liga F ont décidé d’organiser un hommage commun dans l’ensemble des stades du 6 au 9 novembre. Plusieurs rencontres ont ainsi débuté par une minute de silence, tandis que des applaudissements ont également accompagné ces moments de recueillement. Certains matchs ont même été interrompus à la neuvième minute, en référence au numéro 9 porté par l’attaquant de Tenerife. Ces différentes initiatives témoignent de l’émotion suscitée par la mort du joueur, dont le décès a bouleversé ses coéquipiers, ses adversaires et l’ensemble du football espagnol.