Ansu Fati nourrit un gros regret avec le Barça

Ansu Fati ne reviendra pas au FC Barcelone. Malgré un contrat allant jusqu’à 2028, l’ailier de 23 ans est plutôt bien parti pour rester à Monaco où il est prêté avec option d’achat (11 M€) cette saison. L’ASM souhaite d’ailleurs le conserver mais doit régler le problème du salaire. Le joueur a lui fait une croix sur son avenir en Catalogne, comme il semble l’indiquer à l’émission Què t’hi jugues’ sur la SER.

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«Je sens que les Catalans m’aiment beaucoup… Mais c’est la vie. Mon rêve est de réussir au Barça, mais beaucoup de situations sont arrivées que les gens ne voient pas. Je n’ai pas eu la continuité ni l’opportunité. Le football passe très vite, il n’y a pas de patience. Je n’ai pas eu la continuité que j’aurais souhaitée», regrette Fati, en proie à de nombreuses blessures ces dernières saisons.