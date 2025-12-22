Steven Gerrard propose ses services à Liverpool

Sans club depuis son départ du banc d’Al-Ettifaq en janvier dernier, Steven Gerrard semble prêt à reprendre du service. Dans l’émission Ally’s Social Club de la chaîne TNT Sports, l’ex-coach des Rangers et d’Aston Villa a ainsi ouvert la porte à un retour sur les bords de la Mersey. « Je vais être très honnête avec vous. Je suis prêt à aider Liverpool dans n’importe quel domaine, à tout moment de la journée. Je les aiderai pour n’importe quoi. Je suis un fan de Liverpool, je veux le meilleur pour eux. Mais si Liverpool a besoin de moi dans n’importe quel domaine, à n’importe quel moment, je serai là pour eux ».

Alors que Liverpool occupe actuellement la 5e place de Premier League après son succès arraché face à Tottenham, Gerrard a toutefois souhaité à son homologue Arne Slot de réussir. « Je ne veux pas qu’Arne Slot perde son emploi. Je veux qu’il redresse la situation et qu’il rende Liverpool grand. Il y a quatre ou cinq mois, lorsque Liverpool a remporté le Championnat, j’étais fou de joie ». Reste à savoir si la direction des Reds prendra en compte cet appel du pied.