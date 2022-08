Barça : Frenkie de Jong a fait une annonce à ses coéquipiers

Le dossier Frenkie de Jong a occupé le FC Barcelone durant tout l’été. Malgré le soutien public affiché par Xavi et Joan Laporta, le club catalan a clairement cherché à se débarrasser du milieu de terrain hollandais. La raison était simple : les Culers avaient besoin de réduire leur masse salariale pour recruter de nouveaux joueurs et le salaire évolutif du Batave mettait leurs comptes dans le rouge. Mais l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam s’est accroché. Annoncé à Chelsea, à Manchester United ou encore au Bayern Munich, de Jong n’a pas voulu bouger.

La suite après cette publicité

AS relaie d’ailleurs une information de l’émission El Chiringuito de Jugones selon laquelle une discussion a eu lieu entre Frenkie de Jong et plusieurs joueurs du Barça après le match disputé au Camp Nou contre Valladolid (4-0). À cette occasion, le numéro 21 blaugrana a réaffirmé à ses coéquipiers son intention de rester au club et surtout ne pas baisser son salaire. Il considère avoir déjà fait beaucoup d’efforts pour signer ici (en 2019) alors qu’il avait de meilleures offres.