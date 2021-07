Copa América : le Brésil s'en sort contre le Chili et rejoint le dernier carré

S'il y a eu du spectacle vendredi soir lors des deux premiers quarts de finale de l'Euro 2020, avec les qualifications de l'Espagne et de l'Italie, les amateurs de ballon rond en attendaient peut-être autant pour le match entre le Brésil et le Chili, également dans le cadre des quarts de finale mais bien évidemment de la Copa América. Sur la pelouse du Stade Olympique Nilton-Santos, Brésiliens et Chiliens se battaient en effet pour une place en demi-finales face au Pérou, tombeur du Paraguay (3-3, 4-3 aux tirs au but). Tite pouvait compter sur ses hommes forts comme Neymar, tandis que Martin Lasarte alignait aussi une équipe compétitive avec un duo Vargas-Sanchez devant.

À domicile, les Auriverdes démarraient bien avec quelques opportunités, notamment ce centre de Neymar pour Firmino un peu juste. Les Chiliens ne tardaient pas à répondre avec un tir de Vargas sorti par Ederson, très intéressant dans son but. Les hommes de Tite cherchaient alors à casser le verrou avec une occasion à bout portant de Neymar, en vain. Et c'est finalement en seconde période que la rencontre se décantait.

Gabriel Jesus expulsé

Au terme d'un joli mouvement devant la surface avec Neymar, le Lyonnais Lucas Paqueta, entré en jeu à la pause à la place de Firmino, faisait la différence dans la surface pour crucifier Bravo de près (46e, 1-0). Un bon début de seconde période pour les Brésiliens, jusqu'à cette 48e minute et ce pied très très haut de Gabriel Jesus, qui voyait logiquement rouge. A dix contre onze, Neymar et ses partenaires souffraient beaucoup plus mais ne craquaient pas.

Pourtant, Vargas avait trouvé la faille après l'heure de jeu mais sa réalisation était refusée pour un hors-jeu (62e). Succès 1-0 du Brésil qui poursuit donc sa route dans cette Copa, avec une demi-finale contre le Pérou prévue le 6 juillet prochain à 1h, heure française. Mais en attendant, les amateurs de cette compétition pourront se régaler avec les deux autres quarts de finale qui auront lieu cette nuit : Uruguay-Colombie (0h) et Argentine-Équateur (3h).