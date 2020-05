OL : Rudi Garcia totalement sous le charme de Juninho

Nommé coach de l'Olympique Lyonnais en octobre dernier, Rudi Garcia n'a pas réussi son pari de qualifier le coach rhodanien en Ligue des Champions. À dix points de Rennes au moment de l'arrêt des championnats, les Gones n'avaient quoiqu'il advienne peu de chance d'inverser la donne. L'arrêt de la Ligue 1 suite à la pandémie de coronavirus a juste confirmé cela. Invité de l'émission OL Night System sur OL TV, Rudi Garcia en a profité pour évoquer sa relation avec le directeur sportif Juninho et veut réussir à Lyon en partie pour lui.

«J'ai découvert Juni lors de l'entretien que je ne connaissais pas trop. On a parlé football, on a parlé jeu et ça s'est bien passé [...] On se complète bien avec Juni. Il a l'enthousiasme, j'ai l'expérience. Parfois je le canalise. J'ai envie de réussir, car j'ai envie qu'il réussise. Juni c'est l'Olympique Lyonnais, il l'a montré en tant que joueur et le montrera en dirigeant. Je veux en être dans son sillage et l'aider à réussir.»