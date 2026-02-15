Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Côme : Cesc Fàbregas allume Alvaro Morata

Par Allan Brevi
1 min.
Cesc Fàbregas @Maxppp
Côme 1-2 Fiorentina

La tension était palpable après la rencontre entre Côme et la Fiorentina. L’entraîneur de Côme, Cesc Fàbregas, n’a pas caché son agacement après l’expulsion d’Álvaro Morata en fin de match. L’attaquant espagnol a vu rouge à la 87e minute après deux cartons jaunes consécutifs, le second pour avoir bousculé un adversaire suite à une altercation. En conférence de presse, le technicien espagnol s’est montré particulièrement dur envers son joueur : « la provocation fait partie du football. Quiconque ne la tolère pas devrait changer de métier. C’est un joueur expérimenté, j’attends plus de lui, car la frontière entre la victoire et la défaite est ténue. Je n’aime pas les excuses. Nous devons jouer notre jeu ; les commentaires des autres ne doivent pas nous affecter. »

La suite après cette publicité

« Nous avons eu une mauvaise attitude. Nous devons comprendre que nous devons aborder ce match avec une énergie différente, envoyer un message dès le début et montrer cette envie d’attaquer avec beaucoup plus de détermination, tout en conservant le sang-froid nécessaire pour développer notre jeu. Je n’ai pas beaucoup aimé la première mi-temps, et la seconde était tout simplement injouable. Maintenant, nous devons nous ressaisir, car nous jouons à San Siro contre Milan et à Turin contre la Juventus », a-t-il ajouté.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Côme
Álvaro Morata
Cesc Fàbregas

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Côme Logo Côme
Álvaro Morata Álvaro Morata
Cesc Fàbregas Cesc Fàbregas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier