Côme : Cesc Fàbregas allume Alvaro Morata

La tension était palpable après la rencontre entre Côme et la Fiorentina. L’entraîneur de Côme, Cesc Fàbregas, n’a pas caché son agacement après l’expulsion d’Álvaro Morata en fin de match. L’attaquant espagnol a vu rouge à la 87e minute après deux cartons jaunes consécutifs, le second pour avoir bousculé un adversaire suite à une altercation. En conférence de presse, le technicien espagnol s’est montré particulièrement dur envers son joueur : « la provocation fait partie du football. Quiconque ne la tolère pas devrait changer de métier. C’est un joueur expérimenté, j’attends plus de lui, car la frontière entre la victoire et la défaite est ténue. Je n’aime pas les excuses. Nous devons jouer notre jeu ; les commentaires des autres ne doivent pas nous affecter. »

« Nous avons eu une mauvaise attitude. Nous devons comprendre que nous devons aborder ce match avec une énergie différente, envoyer un message dès le début et montrer cette envie d’attaquer avec beaucoup plus de détermination, tout en conservant le sang-froid nécessaire pour développer notre jeu. Je n’ai pas beaucoup aimé la première mi-temps, et la seconde était tout simplement injouable. Maintenant, nous devons nous ressaisir, car nous jouons à San Siro contre Milan et à Turin contre la Juventus », a-t-il ajouté.