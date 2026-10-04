Cologne : rupture du ligament croisé pour Thijs Dallinga

Terrible coup dur pour Thijs Dallinga. L’attaquant du FC Cologne s’est blessé au ligament croisé antérieur ce samedi lors d’un match amical face au Viktoria Cologne et sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Son club a confirmé la gravité de la blessure dans un communiqué : « Thijs Dallinga a subi aujourd’hui une blessure aux ligaments croisés lors du match test et sera absent plusieurs mois. » Une indisponibilité qui pourrait mettre prématurément un terme à la saison de l’international néerlandais de 26 ans.

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Zwei sehr bittere Nachrichten 😔

Thijs Dallinga hat im Testspiel heute eine Kreuzbandverletzung erlitten und fällt mehrere Monate aus. Ragnar Ache muss wegen einer Muskelverletzung vorerst pausieren.



Lieber Thijs, wir werden Dich in den nächsten Monaten unterstützen und sind in… pic.twitter.com/1e1SgLHKao — 1. FC Köln (@fckoeln) October 3, 2026

Prêté à Cologne par Bologne l’été dernier, Dallinga avait pourtant parfaitement lancé son aventure en Bundesliga. Entré à la 66e minute contre Hoffenheim lors de la première journée, il avait inscrit un doublé permettant à son équipe de renverser la rencontre et de s’imposer 3-2. Depuis, l’attaquant n’avait plus marqué et reste donc provisoirement à deux réalisations cette saison. Cette longue absence compromet également ses chances de retrouver prochainement la sélection néerlandaise, avec laquelle il compte pour le moment une seule apparition.