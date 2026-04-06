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Ligue 1

OL : Paulo Fonseca égale un triste record de… Raymond Domenech

Par Tom Courel
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp
Angers 0-0 Lyon

En déplacement à Angers pour la 28e journée de Ligue 1, Lyon n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0), laissant filer une chance de grimper sur le podium par la même occasion. Au lieu de cela, les hommes de Paulo Fonseca stagnent à la sixième place, désormais derrière l’AS Monaco, victorieux face à Marseille en clôture de cette même journée (2-1). Un déséquilibre total pour les Lyonnais quand on aperçoit la dynamique sportive, plus que jamais préoccupante pour le coach portugais.

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En effet, Paulo Fonseca devient le 1er entraineur à enchainer 9 matchs consécutifs sans la moindre victoire avec l’OL en compétition officielle (5 nuls et 4 défaites) depuis Raymond Domenech d’avril à septembre 1992 (9). Dans ce contexte, le prochain match contre Lorient s’annonce décisif. De plus, un déplacement compliqué au Parc des Princes doit avoir lieu par la suite (le 19 avril). Il faudra mettre le réveil si les coéquipiers d’Endrick ne veulent pas finir dans le milieu de tableau…

Pub. le - MAJ le
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