Neymar Jr révèle quand était le prime de sa carrière

À 34 ans, Neymar arrive doucement vers la fin de sa carrière, lui qui a déjà dit stop à l’équipe nationale après la dernière Coupe du Monde. Dans une interview avec le youtubeur Davoo Xeneize, il affirme que sa plus grande période a eu lieu lors de ses débuts au PSG en 2017.

La suite après cette publicité

«Tout le monde se souvient du Barça et de la MSN, mais les débuts au PSG, j’étais en pleine forme, rapide, avec de l’intelligence. Je connaissais déjà tout le terrain. Pour moi, c’était là le prime.» Les blessures et une hygiène de vie pas toujours au point lui ont ensuite compliqué la tâche.