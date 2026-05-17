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Ligue 1

Nantes : la phrase lunaire de Vahid Halilhodžić pendant le chaos à la Beaujoire

Par Tom Courel
1 min.
Vahid Halilhodžić en colère sur le banc de touche @Maxppp
Nantes Toulouse

C’est la catastrophe à Nantes. Déjà condamnés à la relégation en Ligue 2 avant cette 34e et dernière journée de Ligue 1, les Canaris disputaient un match sans enjeu face à Tolouse. Seulement, dans une Beaujoire en ébullition, la tension est montée d’un cran avant la demi-heure de jeu. De nombreux membres de la Brigade Loire ont envahi la pelouse en lançant des fumigènes, provoquant l’interruption de la rencontre. Très remonté, Vahid Halilhodžić a tenté de calmer la situation, mais rien ne s’est passé comme prévu.

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Aperçu en colère, le coach de 74 ans a d’ailleurs employer des mots forts au moment de l’interruption. « Coach, ils sont en train de se foutre sur la gueule, n’y allez pas » lançait un membre, avant que le technicien, venu en renfort durant cette fin de saison, se laisse aller. « J’ai connu la guerre. C’est rien ça » a-t-il envoyé. Tout compte fait, la LFP a décidé d’arrêter la rencontre et celle-ci devrait logiquement se conclure par une victoire pour le TFC. Un chaos sans nom…

Pub. le - MAJ le
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