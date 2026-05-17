Nantes : la phrase lunaire de Vahid Halilhodžić pendant le chaos à la Beaujoire

C’est la catastrophe à Nantes. Déjà condamnés à la relégation en Ligue 2 avant cette 34e et dernière journée de Ligue 1, les Canaris disputaient un match sans enjeu face à Tolouse. Seulement, dans une Beaujoire en ébullition, la tension est montée d’un cran avant la demi-heure de jeu. De nombreux membres de la Brigade Loire ont envahi la pelouse en lançant des fumigènes, provoquant l’interruption de la rencontre. Très remonté, Vahid Halilhodžić a tenté de calmer la situation, mais rien ne s’est passé comme prévu.

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"Coach, ils sont en train de se foutre sur la gueule, n'y allez pas."



"J'ai connu la guerre. C'est rien ça." Les mots forts de coach Vahid, 74 ans, pour sa dernière à la Beaujoire. #FCNTFC pic.twitter.com/5nCodMRgJb — Thomas Bernier (@TomBernier) <a href="https://twitter.com/TomBernier/status/2056098262378062241?ref_src=twsrc%5Etfw">May 17, 2026

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Aperçu en colère, le coach de 74 ans a d’ailleurs employer des mots forts au moment de l’interruption. « Coach, ils sont en train de se foutre sur la gueule, n’y allez pas » lançait un membre, avant que le technicien, venu en renfort durant cette fin de saison, se laisse aller. « J’ai connu la guerre. C’est rien ça » a-t-il envoyé. Tout compte fait, la LFP a décidé d’arrêter la rencontre et celle-ci devrait logiquement se conclure par une victoire pour le TFC. Un chaos sans nom…