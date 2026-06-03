Mercato : Julian Alvarez a déjà passé un accord secret

Le mercato n’a pas encore commencé. Mais Julian Alvarez (26 ans) s’impose déjà comme la grande star de ce marché estival 2026. Champion d’Europe, le PSG est intéressé par sa signature depuis plusieurs mois. Dimanche, Sport a d’ailleurs expliqué que les dirigeants franciliens se sont entretenus avec l’agent du joueur, Fernando Hidalgo, pour exposer leur projet et surtout doubler la concurrence. Il a aussi été précisé que Paris est disposé à faire une offre conséquente pour l’Araignée. Toutefois, certains médias français ont indiqué que les pensionnaires du Parc des Princes ont été refroidis par l’attitude de l’Argentin, qui est très incertain concernant son avenir. Dans le même temps, Arsenal a aussi avancé ses pions.

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Hier, AS a révélé que les Gunners sont prêts à passer la deuxième pour l’international argentin. Mieux, ils seraient disposés à monter jusqu’à 150 M€ pour recruter l’attaquant. Enfin, le FC Barcelone est aussi dans la course. Plusieurs publications espagnoles assurent d’ailleurs que les Culés ont la préférence de l’ancien joueur de Manchester City cet été. Il y a quelques jours, les Blaugranas ont formulé une première offre de 70 M€ + Ferran Torres. Elle a été repoussée par les Colchoneros. Mais en fin de semaine dernière, le FCB est revenu à la charge avec une proposition de 100 M€ selon la presse catalane. Sauf que l’Atlético de Madrid, qui a offert une prolongation à son joueur, est sorti du silence publiquement pour démentir toutes les informations et surtout dénoncer les pratiques du Barça.

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Un pacte entre Alvarez et l’Atlético

Puis, le président Enrique Cerezo a enfoncé le clou avec une déclaration. « Julián Álvarez est un joueur de l’Atlético de Madrid, et pas seulement pour cette saison, mais pour beaucoup d’autres. Nous travaillons continuellement pour amener les meilleurs joueurs dans notre équipe. Et jusqu’en août, lorsque la Liga commence, il y a encore beaucoup de temps pour les chercher, les voir et les recruter. Nous avons eu une très bonne saison et nous sommes vraiment en mesure de nous préparer pour la prochaine. Au fur et à mesure que les signatures auront lieu, elles seront annoncées. » Une position ferme de la part du boss des Colchoneros. Mais en coulisses, de nouvelles révélations ont été faites sur ce dossier épineux, notamment sur la promesse faite par les Madrilènes au joueur.

🚨 EXCLUSIVA @jotajordi13 🚨



🤝 "Gil Marín le prometió a Julián en febrero que le ayudaría a irse al Barça".



🗣️ "Hace 10 días el argentino le comunica que se quiere ir al conjunto culé". pic.twitter.com/s6zfibepuo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 2, 2026

El Chiringuito révèle ainsi que l’Atlético est au courant de tout ce qu’il se passe entre Julian Alvarez et le Barça depuis le mois de février dernier. Gil Marin, Directeur Général de l’Atlético, a demandé au joueur de rester professionnel jusqu’à la fin de la saison et lui a promis à ce moment-là qu’il l’aiderait à rejoindre le FC Barcelone cet été. L’émission espagnole ajoute que Mateu Alemany (directeur du football) a été mis au courant de tout ce qui s’est dit lors de l’échange entre l’agent de l’Argentin et les Culés. Enfin, Julian Alvarez a aussi communiqué à Gil Marin il y a dix jours son souhait de signer chez les Culés. L’Argentin et son entourage souhaitent que les tensions s’apaisent entre le Barça et l’Atlético pour le bien de tous. Mais il n’hésitera pas à prendre la parole pour avouer publiquement son souhait de signer au Barça s’il juge cela nécessaire à un moment ou un autre. Si l’Atlético tient sa promesse, il n’y a pas de raison d’en arriver là. Et on peut penser que ce sera le cas puisque les Madrilènes cherchent déjà un n°9 pour remplacer Julian Alvarez, qui nécogie déjà son contrat avec les Barcelonais.