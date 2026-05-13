RC Lens - PSG : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est un match de la 29e journée de Ligue 1 avec le choc pour être champion de France entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. À domicile, les Artésiens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Robin Risser dans les cages derrière Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo et Malang Sarr. Le milieu de terrain est assuré par Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré tandis que Ruben Aguilar et Matthieu Udol officient comme pistons. Devant, Odsonne Edouard est soutenu par Abdallah Sima et Wesley Saïd.

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De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Matvey Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Senny Mayulu, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez en défense. Dro Fernandez et Joao Neves composent l’entrejeu avec Désiré Doué un cran plus haut. En pointe, Ousmane Dembélé est accompagné par Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.

Les compositions

RC Lens :

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Paris Saint-Germain :