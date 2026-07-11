«Il devrait avoir honte» : Ibrahimović détruit Rudi Garcia après l’élimination de la Belgique

Rudi Garcia n’est pas épargné. Au lendemain de l’élimination cruelle de la Belgique en quart de finale de Coupe du Monde face à l’Espagne (2-1), le sélectionneur français essuie des critiques sur son choix d’avoir sorti Thibaut Courtois au profit de Senne Lammens, coupable sur le but de la victoire de Merino. Pour rappel, le portier madrilène avait ressenti une douleur au niveau du quadriceps, avant de révéler au coup de sifflet final qu’il aurait pu poursuivre la rencontre.

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«Je me sentais bien pendant le match, surtout en seconde période, confiait le portier belge en zone mixte. Mais j’avais effectué deux dégagements aux six mètres et, sur le deuxième, j’ai ressenti une douleur un peu plus vive au quadriceps. J’avais signalé que je ne pouvais plus vraiment dégager le ballon loin, même si j’aurais pu rester dans les buts. Mais l’entraîneur a dit : 'Si tu n’es pas à 100 %, je te remplace’. J’ai essayé de continuer un peu, mais il avait déjà décidé d’effectuer le changement. Ce n’est pas un problème, car l’équipe passe avant tout, évidemment.»

«C’est entièrement de la faute de Garcia»

Sur le plateau de FOX, Zlatan Ibrahimović ne partageait pas le même point de vue. La légende suédoise a désigné Rudi Garcia comme le premier responsable de l’élimination des Diables Rouges : «c’est entièrement de la faute de Garcia, a tonné l’ancien joueur du PSG. Pourquoi faire entrer Lammens alors que Penders était sur le banc ? Juste parce que l’un joue à Manchester United et l’autre à Strasbourg ? On ne choisit pas un gardien de but pour l’équipe nationale de cette façon.»

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«Penders est bien plus fort. Lammens est surcoté à ce niveau. Tout le monde l’a vu. C’est honteux, le sélectionneur et l’entraîneur des gardiens devraient avoir honte», a-t-il ajouté, dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport. De son côté, Rudi Garcia assumait pleinement sa position : «je ne regrette rien, en Coupe du Monde, tu dois être à 100%. Je n’ai jamais aligné de joueurs qui n’étaient pas au sommet de leur forme». Chacun se fera son propre avis.