Arsenal a tenté Leon Goretzka

Les dernières heures du mercato hivernal ont été plus que rythmées. En effet, en Europe, de nombreuses transactions n’ont pas traîné à être effectuées. Cependant, d’autres ont échoué. C’est notamment le cas pour Arsenal (1er de Premier League) qui aurait tenté une dernière offensive pour s’attacher les services de Leon Goretzka (31 ans) dans les ultimes heures de la fenêtre hivernale. Pour rappel, son club, le Bayern Munich (leader de Bundesliga) avait annoncé la semaine dernière que le milieu de terrain allemand quitterait le club à l’issue de la saison à la fin de son contrat. Arrivé en provenance de Schalke en 2018, Goretzka s’était imposé comme un pilier dans l’entrejeu munichois, mais cela n’a pas été le cas cette saison sous les ordres de Vincent Kompany (39 ans).

D’après les informations de BILD, Mikel Arteta (43 ans) souhaitait renforcer son milieu de terrain avec un joueur d’expérience. Arsenal aurait transmis une offre de dernière minute, finalement repoussée par la direction. La source indique également que le vainqueur de la Ligue des Champions 2020 a choisi de rester à Munich jusqu’à cet été, afin de terminer la saison et de prendre le temps de réfléchir à son avenir avant la Coupe du monde en Amérique. Malgré sa force physique et son bel état d’esprit, il ne verra donc pas la Premier League dès maintenant. L’international allemand ne ferme pas la porte à un départ vers l’Angleterre et patiente en Bundesliga.

