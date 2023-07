La situation de Christophe Galtier choque la presse mondiale

La suite après cette publicité

Un tremblement de terre dans le monde du football. Entraîneur sortant parisien, Christophe Galtier, toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain à l’heure actuelle, et son fils adoptif John Valovic-Galtier, avaient été placés en garde à vue à Nice. Les deux hommes étaient entendus par les enquêteurs pour des «faits présumés de discrimination au travail se référant à l’appartenance à une prétendue race ou religion» lors de leur passage à l’OGC Nice, en 2021-22.

Plus tard dans la journée de vendredi, Xavier Bonhomme, le procureur de la République de Nice, a annoncé, via un communiqué, que Christophe Galtier avait été déféré au parquet, en vue de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre 2023. L’ex-coach de l’OGC Nice sera jugé pour «harcèlement moral» et «discrimination à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée» suite à ses propos tenus à la tête des Aiglons. Forcément, la presse sportive européenne et mondiale a commenté l’événement.

Christophe Galtier sera jugé le 15 décembre

En Angleterre, The Guardian a rappelé les faits, en précisant que l’entraîneur du PSG risquait une peine maximale de trois ans de prison et une amende de 45 000 euros. The Mirror rappelle également que les faits se sont déroulés à l’OGC Nice, qui appartient au deuxième homme le plus riche de Grande-Bretagne, Sir Jim Ratcliffe. En Espagne, plusieurs médias, dont Mundo Deportivo ouvrent en assurant que «Christophe Galtier traverse probablement l’un des pires moments de sa carrière».

Enfin, l’Italie et le Corriere della Serra reviennent sur les événements en France. Le média assure que cela intervient «au pire moment possible pour Galtier et pour la France, en colère après la mort du mineur de 17 ans, abattu par la police française». Cette nouvelle dépasse l’Europe, puisque le média brésilien UOL Esporte se demande «qui est l’entraîneur du PSG arrêté avec son fils pour racisme ?» et retrace toutes les polémiques autour du technicien de 56 ans. Aux États-Unis, le Washington Post revient aussi sur les «différents propos racistes et islamophobes qu’il aurait tenus dans son ancien club». Une affaire qui n’en finit plus de faire parler.